В стране и мире Мадуро считает, что заявления Борреля создают напряжение вокруг конфликта на Украине Елизавета Егорова Президент Венесуэлы отметил, что глава европейской дипломатии говорит как сторонник войны, а не мирной дипломатии. © Фото: dpa Globallookpress Читайте нас на: Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель только подливает масло в огонь, провоцируя напряжение вокруг конфликта на Украине. «Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира. Зачем дипломатия? Для войны?.. Дипломатия для диалога, для сближения, для понимания, для поиска мира…», - приводит РИА Новости слова Мадуро. Ранее Боррель заявлял, что не видит способов мирного урегулирования конфликта на Украине. Также глава дипломатии ЕС отверг мирный план Китая по Украине. Брюссель считает единственно возможным планом тот, что составил Владимир Зеленский. Однако по его словам, сейчас мирное урегулирование невозможно. Экспертное мнение и аналитика