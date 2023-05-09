В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мадуро считает, что заявления Борреля создают напряжение вокруг конфликта на Украине

Елизавета Егорова
02:13 09.05.2023
Президент Венесуэлы отметил, что глава европейской дипломатии говорит как сторонник войны, а не мирной дипломатии.
Мадуро считает, что заявления Борреля создают напряжение вокруг конфликта на Украине
© Фото: dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель только подливает масло в огонь, провоцируя напряжение вокруг конфликта на Украине.

«Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира. Зачем дипломатия? Для войны?.. Дипломатия для диалога, для сближения, для понимания, для поиска мира…», - приводит РИА Новости слова Мадуро.

Ранее Боррель заявлял, что не видит способов мирного урегулирования конфликта на Украине.

Также глава дипломатии ЕС отверг мирный план Китая по Украине. Брюссель считает единственно возможным планом тот, что составил Владимир Зеленский. Однако по его словам, сейчас мирное урегулирование невозможно.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:31 В стране и мире
Видео
Танкист Тройенко раскрыл нюансы управления танком в канун парада в Хабаровске
01:04 В стране и мире
Видео
Комплекс «Саур-Могила» впервые встречает День Победы после восстановления
22:30 В стране и мире
Видео
Посол Антонов заявил о всплеске русофобии в США в преддверии Дня Победы
21:11 В стране и мире
Видео
Евгений Петросян впервые появился в соцсетях после выписки из больницы
20:03 В стране и мире
Видео
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Популярное
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Видео
Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане
Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.