В стране и мире В Конго прошла памятная акция «Бессмертный полк» Игнат Далакян Перед собравшимися выступил посол РФ в Конго Георгий Чепик. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На территории Посольства Российской Федерации в Республике Конго была проведена памятная акция «Бессмертный полк» по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие находящиеся в Республике Конго соотечественники и сотрудники российского посольства. Перед участниками акции выступил с приветственным словом посол России в Республике Конго Георгий Чепик. Собравшиеся поделились историями своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ранее мы показывали, как акция «Бессмертный полк» прошла в Антарктиде и в Арктике. Экспертное мнение и аналитика