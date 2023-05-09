В Конго прошла памятная акция «Бессмертный полк»
Перед собравшимися выступил посол РФ в Конго Георгий Чепик.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На территории Посольства Российской Федерации в Республике Конго была проведена памятная акция «Бессмертный полк» по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие находящиеся в Республике Конго соотечественники и сотрудники российского посольства.
Перед участниками акции выступил с приветственным словом посол России в Республике Конго Георгий Чепик.
Собравшиеся поделились историями своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
Ранее мы показывали, как акция «Бессмертный полк» прошла в Антарктиде и в Арктике.