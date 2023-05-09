Парад на снегоходах и «Бессмертный полк» прошли в Антарктиде и в Арктике

Полярники со станции «Восток» прошлись с портретами ветеранов при температуре минус 72°С, а также поделились историями своих предков.

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Жители Антарктиды и Арктики отметили День Победы.

Российские полярники на станции «Восток» прошли по территории с портретами ветеранов при температуре минус 72°С и поделились историями из жизни героических предков.

На архипелаге Шпицберген в районе поселков Баренцбург и Пирамида ученые и местные жители под торжественную музыку организовали проезд колонны из автомобилей, спецтехники и снегоходов.

Ранее Парад Победы прошел на Красной площади в Москве. Командовал парадом по традиции главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, принял его министр обороны России Сергей Шойгу.