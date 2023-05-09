Подопечные дома слепоглухих посмотрели Парад Победы с помощью переводчиков

Для тех, кто немного видит, происходящее объясняли на языке жестов, остальным же переводили на специальный язык для слепоглухих.

© Видео: Фонд поддержки слепоглухих "Соединение " © Фото: Фонд поддержки слепоглухих "Соединение "

Подопечные дома слепоглухих посмотрели Парад Победы 9 мая 2023 года. Как рассказали работники дома, они сами захотели прочувствовать этот грандиозный праздник, и им предоставили такую возможность.

В доме живут люди, которые остались без слуха и зрения. Однако, как рассказали в фонде, не все из них полностью слепоглухие, кто-то немного видит, а кто-то слышит.

Для людей, у которых частично сохранилось зрение, переводчик комментирует парад на языке жестов. Другие специалисты пересказывают происходящее на экране в руку слепоглухому с помощью специального языка для слепоглухих.