В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подопечные дома слепоглухих посмотрели Парад Победы с помощью переводчиков

Анастасия Бобылева
20:12 09.05.2023
Для тех, кто немного видит, происходящее объясняли на языке жестов, остальным же переводили на специальный язык для слепоглухих.
© Видео: Фонд поддержки слепоглухих "Соединение " © Фото: Фонд поддержки слепоглухих "Соединение "
Читайте нас на:

Подопечные дома слепоглухих посмотрели Парад Победы 9 мая 2023 года. Как рассказали работники дома, они сами захотели прочувствовать этот грандиозный праздник, и им предоставили такую возможность.

В доме живут люди, которые остались без слуха и зрения. Однако, как рассказали в фонде, не все из них полностью слепоглухие, кто-то немного видит, а кто-то слышит.

Для людей, у которых частично сохранилось зрение, переводчик комментирует парад на языке жестов. Другие специалисты пересказывают происходящее на экране в руку слепоглухому с помощью специального языка для слепоглухих.

© Фонд поддержки слепоглухих "Соединение "

Ранее летчик Владимир Капитонов, оставивший автограф на стене Рейхстага в 1945 году, рассказал о своем боевом пути. Также 99-летний ветеран сыграл для гостей на баяне.

© Фонд поддержки слепоглухих "Соединение "
© Фонд поддержки слепоглухих "Соединение "
© Фонд поддержки слепоглухих "Соединение "
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:33 В стране и мире
Видео
Главные участники Дня Победы: как ветераны ВОВ регионов России встретили 9 мая
18:55 В стране и мире
Россия почтила память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания
17:50 В стране и мире
Видео
Над Сахалином раздался праздничный салют в завершение Дня Победы
16:30 Армия
Видео
Парад на снегоходах и «Бессмертный полк» прошли в Антарктиде и в Арктике
15:25 В стране и мире
Видео
Посол РФ в Швейцарии возложил цветы к мемориалу погибшим в ВОВ в Базеле
Популярное
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Видео
Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке
Видео
Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане
Видео
Легендарные Т-34, «Катюша» и «Искандер» прошли на параде Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.