Оставивший автограф на стене Рейхстага летчик Капитонов рассказал о своем боевом пути

Владимиру Капитонову уже 99 лет, и в праздник Дня Победы он сыграл для гостей на баяне и рассказал, как летал на 11 типах самолетов.

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О том, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, лучше всего можно узнать из рассказов ветеранов. В Запорожской области, находившейся под контролем Киева, на протяжении многих лет подобные истории были вне закона. Однако теперь правду говорить не страшно, и Мелитополь может свободно отпраздновать День Победы. Жители города поют фронтовые песни у себя во дворах и семьями несут букеты сирени к Вечному огню.

«Просто нет слов, это эмоции, это наше родное, это всегда было наше родное. Ну, не день же Европы праздновать», - шутят местные.

Летчик Владимир Николаевич Капитонов сегодня, как и полагается в праздник, в форме. Наград столько, что, кажется, они перевешивают: медали за боевые заслуги, за взятие Берлина, освобождение Варшавы. Он видел Знамя Победы над Рейхстагом и оставил там на стене свой автограф.

В свои 99 лет он держит выправку по-офицерски. Сам встречает гостей, играет на баяне. А про самолеты может говорить часами. Особенно про фронтовые пикирующие бомбардировщики. После войны он летал уже на гражданских.

«Я летал на всех! На 11 типах самолетов. Я был летчик первого класса, инструктор. Это после летчика-испытателя идет», - объяснил ветеран.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.

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