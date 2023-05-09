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Ветеран ВОВ Лев Калинин прокатился на бронепоезде «Волга» по освобожденным территориям Донбасса

Игнат Далакян
Наталья Панталёва
21:01 09.05.2023
В кабине «Волги» военные рассказали фронтовику для чего предназначен бронепоезд и какую задачу выполняет в зоне СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Он служил минометчиком, участвовал в освобождении Белоруссии, был дважды ранен. А сегодня в свои 99 лет он в зоне СВО - в кабине машиниста бронепоезда «Волга». Ветеран Великой Отечественной войны Лев Калинин всей душой радеет за наших бойцов. Герой, удостоенный медалей «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и ордена Красной Звезды очень сожалеет, что не может снова пойти на фронт, как сделал это в 18 лет.

Ветеран Великой Отечественной Лев Александрович Калинин ждет бронепоезд «Волга», который курсирует по освобожденным территориям Донбасса.

В свои 99 лет Лев Александрович прокатится на железнодорожной боевой машине. Об этом фронтовик давно мечтал. Ветеран Великой Отечественной войны и сейчас мыслями с теми, кто отстаивает нашу свободу.

Подъезжает поезд. Выходит начальник спецпоезда и подходит к ветерану. Ветеран отправляется в бронепоезд на место машиниста. Его сопровождает действующий военнослужащий, который в настоящее время защищает нашу страну от фашизма.

Лев Александрович попал на фронт в 18 лет. Служил минометчиком. Пережил бомбежки, обстрелы. Участвовал в освобождении Белоруссии. Дважды ранен. Удостоен медалей, в том числе «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и ордена Красной Звезды.

Лев Александрович в кабине машиниста с любопытством рассматривает все детали. Военные рассказали фронтовику для чего предназначен бронепоезд и какую задачу выполняет в зоне СВО.

Вооружение больше всего интересовало ветерана. Бронепоезд оснащен новейшей военной техникой. Его главный калибр - спаренная 23-мм зенитная пушка. На «Волге» таких две. Они могут работать как по воздушным, так и по наземным целям.

Преемственность поколений. Старший сержант рассказывает Ветерану Великой Отечественной войны о работе и вооружении бронепоезда «Волга», а фронтовик делится своим бесценным опытом.

Для военнослужащих Лев Александрович - пример мужества и стойкости.

«Благодаря такому как он в нас течет кровь победителей, и мы однозначно победим этот фашизм, который сейчас поднял голову, и все сделаем, чтобы на нашу землю сейчас это не приходило», - сказал военнослужащий РФ с позывным Кадет.

Ветерану вручили медаль «170 лет железнодорожных войск».

«Спасибо вам! Больших успехов на вашем поприще. На защите нашей Родины! Чтобы вы вернулись домой все до единого! С Победой с успехом!», - пожелал ветеран.

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