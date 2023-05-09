Россия почтила память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания

Минута молчания началась в 18:55 по московскому времени.

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Во вторник 9 мая 2023 года в России прошла традиционная акция «Минута молчания». В 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне россияне почтили память павших в борьбе против фашизма.

Минута молчания началась в 18:55 по московскому времени.

Ранее в Антарктиде и Арктике прошла акция «Бессмертный полк», а также состоялся парад на снегоходах. «Звезда» опубликовала кадры с мероприятий.