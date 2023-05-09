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Звуки Танкограда: в Челябинске дочь сохранила пластинки с голосом ушедшего на фронт отца

Надежда Котормус
Анастасия Бобылева
15:50 09.05.2023
В этой семье память о воевавших предках сохраняется не только в формате писем, но и в формате аудиозаписей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Челябинская область во время войны получила второе неофициальное название - Танкоград. С августа 1942 года с конвейера местного тракторного завода начал сходить Т-34, впоследствии признанный лучшим танком Второй мировой войны. Здесь же выпускали и легендарную «Катюшу».

Победу в Великой Отечественной войне жители Челябинской области активно ковали не только в тылу, но и на фронте. На передовую ушли свыше миллиона человек. Из них 250 тысяч - это каждый четвертый - не вернулись домой. Среди них и Виктор Трусов. Его боевой путь семья смогла отследить  по письмам и пластинкам. Радиопослания Виктора Трусова с фронта - настоящая реликвия. Их передают из поколения в поколение.

«Дней 5 тому назад был интересный случай. Я со своими бойцами прошел через минное поле всем расчетом. Как оказалось, поле было минировано. Позже после меня проходила легковая машина, и она взлетела в воздух», - пишет фронтовик.

Это письмо стало последним. И голос отца и дедушки мог навсегда затихнуть, как и тысячи других. Но из радиокомитета передали пластинки, с помощью которых и сегодня, десятки лет спустя, дочь и внучка слышат дорогой сердцу голос.

«Конечно, очень приятно его слышать! Мне, например, казалось, папа - это что-то большое, и голос у него должен быть грубый, а он у него мягкий такой!», - рассказала дочь фронтовика Маргарита Титова.

Жена и дети в военные годы едва не заслушали пластинки до дыр. Недавно решили сделать хрупкие реликвии по-настоящему вечными и оцифровали.

«Я никогда не видела своего дедушку, а здесь вообще чудо, что я могу его слышать! Я не знаю, сколько у нас в стране найдется таких записей», - поделилась внучка Виктора Трусова Анна Созыкина.

Эти пластинки и письма супруга берегла всю жизнь, теперь, благодаря внучке, оцифрованная версия есть у каждого члена семьи, и они бережно хранят дорогие сердцу пожелтевшие письма и винил.

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