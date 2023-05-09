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Актер Кравченко рассказал о своем дедушке, который чинил технику для фронта

Игнат Далакян
18:40 09.05.2023
Кроме того, артист считает, что любая энергия, которая исходит со сцены в День Победы и посвящена нашим героям, имеет положительное влияние на зрителя.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заслуженный артист России Алексей Кравченко в беседе со «Звездой» рассказал, как история его семьи связана с фронтом Великой Отечественной войны.

«Мой дедушка не воевал, но он чинил технику для фронта. Это тоже было сложно, в тяжелых условиях и очень ответственно», - поделился артист.

Кроме того, говоря о постановке, в которой он участвует ко Дню Победы, Кравченко рассказал, что любая энергия которая идет со сцены, посвященная Дню Победы и нашим героям, положительно влияет на зрителя.

Ранее в Москве состоялся Парад Победы. В мероприятии приняли участие около 10 тысяч военнослужащих, а также военная техника.

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