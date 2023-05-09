Российский боец рассказал, как военные действия переворачивают мировоззрение
Боец ВС РФ с позывным Коля рассказал о своих бабушке и дедушке, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также о своей службе.
В военные годы его дедушка был сапером, а бабушка, по словам военнослужащего, помогала партизанам в лесу. Шесть ее братьев так и не вернулись с фронта.
После победы бабушка с дедушкой жили в Херсонской области, которую теперь защищает их внук. Здесь, как рассказал Коля, он нашел единомышленников.
«Когда ты попадаешь на войну, ты начинаешь ценить жизнь и много думаешь о смерти. Из-за этого ты обретаешь мужество. Когда человек обретает мужество, он никогда не пойдет против правды. Он переступает грань обычного восприятия», - поделился боец.
Ранее командир минометной батареи Богдан рассказал, как его прадед стал партизаном в 13 лет. В 14 он уже получил ранение в ногу из пулемета.