Российский боец рассказал, как военные действия переворачивают мировоззрение

По мнению военнослужащего с позывным Коля, война способна перевернуть картину мира человека, он начинает больше ценить жизнь.

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Боец ВС РФ с позывным Коля рассказал о своих бабушке и дедушке, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также о своей службе.

В военные годы его дедушка был сапером, а бабушка, по словам военнослужащего, помогала партизанам в лесу. Шесть ее братьев так и не вернулись с фронта.

После победы бабушка с дедушкой жили в Херсонской области, которую теперь защищает их внук. Здесь, как рассказал Коля, он нашел единомышленников.

«Когда ты попадаешь на войну, ты начинаешь ценить жизнь и много думаешь о смерти. Из-за этого ты обретаешь мужество. Когда человек обретает мужество, он никогда не пойдет против правды. Он переступает грань обычного восприятия», - поделился боец.

Ранее командир минометной батареи Богдан рассказал, как его прадед стал партизаном в 13 лет. В 14 он уже получил ранение в ногу из пулемета.