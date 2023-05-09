Командир минометной батареи Богдан рассказал, как его прадед стал партизаном в 13 лет

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Командир минометной батареи с позывным Богдан рассказал в беседе со «Звездой» о том, как его прадед в 13 лет стал партизаном на территории УССР.

«Мой прадед стал партизаном в 13 лет на территории УССР. Получил ранение в ногу в 14 лет из пулемета. Они вели подрывную деятельность. Подрывали рельсы, поезда сходили с рельсов. Он особо не любил рассказывать. Воспоминания страшные», - сказал военнослужащий.

Ранее боец с позывным Техник заявил, что его дед погиб в местах, где сейчас идут бои в зоне СВО. Российский военнослужащий поделился, что помимо защиты Отечества он хочет найти могилу дедушки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.