Акция «Бессмертный полк» в Волгограде прошла на теплоходах

Также жители города и военнослужащие прошлись по улицам Волгограда с портретами своих предков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Волгограде прошла акция «Бессмертный полк».

Жители города и военнослужащие прошлись по улицам города-героя с портретами своих предков - участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, в рамках акции теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге. Также по улицам города проехали колонны автомобилей с флагами.

Ранее мы показали кадры с колонной военной техники, которая выстроилась на улицах Волгограда для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ. В составе механизированной колонны принял участие раритетный танк Т-34.