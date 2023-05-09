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Акция «Бессмертный полк» в Волгограде прошла на теплоходах

Игнат Далакян
17:30 09.05.2023
Также жители города и военнослужащие прошлись по улицам Волгограда с портретами своих предков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Волгограде прошла акция «Бессмертный полк».

Жители города и военнослужащие прошлись по улицам города-героя с портретами своих предков - участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, в рамках акции теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге. Также по улицам города проехали колонны автомобилей с флагами. 

Ранее мы показали кадры с колонной военной техники, которая выстроилась на улицах Волгограда для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ. В составе механизированной колонны принял участие раритетный танк Т-34.

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