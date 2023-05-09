Путин присвоил наименование гвардейской 291-й артиллерийской бригаде
Документ вступает в силу со дня его подписания.
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Указом президента РФ 291-й артиллерийской бригаде присвоено почетное наименование гвардейской. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Также вышел указ о присвоении наименования «гвардейский» 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку. Отмечается, что военнослужащие полка проявили массовый героизм, стойкость и мужество, защищая Отечество и государственные интересы.
Оба указа вступают в силу со дня их подписания.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде и 16-й бригаде армейской авиации.