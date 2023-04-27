Путин присвоил почетные наименования гвардейских двум бригадам
Наименования гвардейских получили 200-я отдельная мотострелковая Печенгская бригада и 16-я бригада армейской авиации.
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Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских двум бригадам. Об этом сообщает портал правовой информации.
Чести войти в ряды гвардии удостоились 200-я отдельная мотострелковая Печенгская бригада, а также 16-я бригада армейской авиации.
В тексте президентского указа говорится, что эти бригады получили почетное наименование за массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.
Ранее Путин заявил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности семей участников спецоперации.