Армия Путин присвоил почетные наименования гвардейских двум бригадам Тимур Шерзад Наименования гвардейских получили 200-я отдельная мотострелковая Печенгская бригада и 16-я бригада армейской авиации. © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских двум бригадам. Об этом сообщает портал правовой информации. Чести войти в ряды гвардии удостоились 200-я отдельная мотострелковая Печенгская бригада, а также 16-я бригада армейской авиации. В тексте президентского указа говорится, что эти бригады получили почетное наименование за массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов. Ранее Путин заявил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности семей участников спецоперации. Экспертное мнение и аналитика