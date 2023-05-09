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Посол РФ в Швейцарии возложил цветы к мемориалу погибшим в ВОВ в Базеле

Алексей Курильченко
15:25 09.05.2023
В возложении участвовали представители дипломатической миссии РФ при ООН и ряд других международных организаций в Женеве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В швейцарском городе Базель состоялась церемония возложения венков на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне. В церемонии принял участие посол РФ Сергей Гармонин.

Также в возложении участвовали представители дипломатической миссии РФ при ООН и ряд других международных организаций в Женеве.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев попытался возложить цветы к мемориалу советским воинам в Варшаве. Однако ему помешали активисты, устроившие акцию протеста. Произошедшее дипломат назвал «мелкой пакостью», которую организовали власти города.

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