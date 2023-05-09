Боец с позывным Техник заявил, что его дед погиб в местах, где сейчас идут бои

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Участник спецоперации с позывным Техник заявил, что его дед, сражавшийся с немцами в годы Великой Отечественной, погиб там, где сейчас ведет бои с украинскими последователями нацистов он сам.

«Моего деда призвали в 1942 году. Он стал командиром взвода истребителей танков. Долго не призывали, потому что работал инженером, строил ГЭС. Потом он дошел до Украины, и здесь, к сожалению, погиб», - рассказал «Звезде» Техник.

Боец уточнил, что дедушка погиб при форсировании реки Северский Донец. Он добавил, что помимо защиты Отечества у него есть и дополнительная цель - все-таки найти могилу предка.

Также Техник добавил, что возмущен попытками переписывания истории на Западе и на Украине.

Ранее боец с позывным Миф заявил, что он пошел по стопам деда в борьбе с нацистами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.