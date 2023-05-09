Танкист Тройенко раскрыл нюансы управления танком в канун парада в Хабаровске

Виталий Тройенко отметил, что для негоучастие в параде Победы - возможность отдать дань памяти воевавшим в годы ВОВ дедам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Командир взвода специальной техники, танкист Виталий Тройенко поделился со «Звездой» эмоциями в преддверии парада Победы в Хабаровске. Мужчина рассказал, что ему предстоит управление легендарным танком Т-34 и раскрыл нюансы вождения боевой машины.

«Все здесь родное. Управление - механика, надо иметь сноровку, понять. Каждый танк надо почувствовать. Вот этот такой, на других ездишь - он другой. Вот этот (Т-34. - Прим. ред.) для того времени - правда легенда. Он шустрый, маневренный, быстрый», - рассказал Тройенко.

Кроме того, танкист подчеркнул, что для него участие в параде - большая честь и возможность отдать дань памяти принимавшим участие в Великой Отечественной войне нашим дедам.

Ранее музыканты Восточного военного округа (ВВО) устроили праздничный концерт для пяти ветеранов в Хабаровске. Ветеранам вручили букеты цветов, а в завершении встречи угостили армейской кашей.