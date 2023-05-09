Минобороны: на Донецком направлении уничтожено более 465 украинских боевиков и наемников

Согласно сообщению МО РФ, в частности, ВС РФ уничтожили вражескую РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 465 украинских боевиков и наемников на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того, согласно заявлению российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки в данном районе российская авиация совершила пять самолетовылетов.

«Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи», - добавили в Минобороны России.

Ранее в МО РФ сообщили, что более 50 украинских боевиков уничтожено в результате огневого поражения на Херсонском направлении. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, были уничтожены семь вражеских автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.