Минобороны: на Донецком направлении уничтожено более 465 украинских боевиков и наемников
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 465 украинских боевиков и наемников на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30», - заявил представитель МО РФ.
Кроме того, согласно заявлению российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки в данном районе российская авиация совершила пять самолетовылетов.
«Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи», - добавили в Минобороны России.
Ранее в МО РФ сообщили, что более 50 украинских боевиков уничтожено в результате огневого поражения на Херсонском направлении. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, были уничтожены семь вражеских автомобилей и гаубица «Мста-Б».
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.