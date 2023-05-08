МО РФ: более 50 украинских боевиков уничтожено в результате огневого поражения на Херсонском направлении

Согласно сообщению МО РФ, также было уничтожено семь вражеских автомобилей и гаубица «Мста-Б».

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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 50 украинских боевиков на Херсонском направлении в результате огневого поражения. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б"», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того в российском оборонном ведомстве сообщили о продолжении наступления штурмовыми отрядами в западной части Артемовска.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения замаскированных укрепленных позиций боевиков в зоне спецоперации экипажами штурмовиков Су-25. Пуски ракет были выполнены с малых высот.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов.