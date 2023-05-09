ВС РФ пресекли выдвижение резервов и доставку боеприпасов врага ударом высокоточного оружия

Сосредоточенный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

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Вооруженные силы России этой ночь нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Цели удара были достигнуты. Было пресечено выдвижение резервов противника и доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.