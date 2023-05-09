Боец с позывным Миф заявил, что он пошел по стопам деда в борьбе с нацистами
Участник спецоперации с позывным Миф рассказал «Звезде» про своего героического деда, служившего в артиллерии в годы Великой Отечественной войны.
«Мой дед тоже был артиллеристом, служил в 151-й Мелитопольской пушечной бригаде, был тоже во взводе управления, был арткорректировщиком. Прошел Кенигсберг, дошел до Берлина, имел кучу ранений, я тоже пошел по его стопам», - сказал Миф.
Боец-артиллерист поблагодарил дедушку за воспитание, а также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Он пожелал ветеранам здоровья и заявил, что они, бойцы на линии боевого соприкосновения, не подведут своих героических предков и уничтожат нацистов.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе для ветеранов устроили праздничный концерт под открытым небом.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.