Виктор Бут пожелал военнослужащим ВС РФ вернуться домой с победой

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Предприниматель Виктор Бут, недавно возвращенный в Россию из американской тюрьмы, во время Парада Победы на Красной площади пожелал российским военнослужащим в зоне СВО вернуться домой живыми и с победой. Бут призвал также помнить подвиг предков, одержавших победу в Великой Отечественной войне.

«Я очень счастлив и желаю всем нашим воинам вернуться домой с победой и живыми. И мы все должны помнить тот подвиг, который наши прадеды и деды совершили. Наверное, у нас всех есть еще один шанс его подтвердить и совершить уже свой», - сказал Бут.

Напомним, 8 декабря 2022 года предпринимателя обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен проходил в аэропорту Абу-Даби. Уже 12 декабря Виктор Бут стал членом Либерально-демократической партии России.