В Мелитополе для ветеранов устроили праздничный концерт под открытым небом
На концертной площадке в обычном дворе прозвучали песни Победы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Праздники в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли 9 мая во многих дворах Мелитополя.
В концертной программе прозвучали песни о войне. На кадрах видно, как ветераны вместе поют гимн Дня Победы и аплодируют артистам.
«Для меня это большой праздник. И папа воевал, и муж воевал. Папа - на Белорусском фронте, муж - на 1-м Украинском, всю правобережную Украину освобождал. И победа пришла!» - говорит женщина-ветеран, одна из участниц праздника.
Ранее сообщалось, что 9 мая в 28 городах России прошли военные парады с участием более 55 тысяч военнослужащих.