В стране и мире В Мелитополе для ветеранов устроили праздничный концерт под открытым небом Виктория Косогляденко Ирина Елагина На концертной площадке в обычном дворе прозвучали песни Победы. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Праздники в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли 9 мая во многих дворах Мелитополя. В концертной программе прозвучали песни о войне. На кадрах видно, как ветераны вместе поют гимн Дня Победы и аплодируют артистам. «Для меня это большой праздник. И папа воевал, и муж воевал. Папа - на Белорусском фронте, муж - на 1-м Украинском, всю правобережную Украину освобождал. И победа пришла!» - говорит женщина-ветеран, одна из участниц праздника. Ранее сообщалось, что 9 мая в 28 городах России прошли военные парады с участием более 55 тысяч военнослужащих. Экспертное мнение и аналитика