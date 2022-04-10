Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру

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В парламенте Пакистана прошло голосование по вотуму недоверия премьер-министру Имрану Хану, из-за обвинения оппозиционными партиями в неконтролируемой инфляции. Большинство депутатов парламента (174) зарегистрировали свои голоса за резолюцию. По окончании голосования, парламентом Пакистана было вынесено решение по вотуму недоверия премьер-министру, об этом говорится в пакистанском издании Dawn.

«Сто семьдесят четыре члена зарегистрировали свои голоса за резолюцию. Следовательно, резолюция о вотуме недоверия господину Имрану Хану, премьер-министру Пакистана, была принята большинством голосов», - сообщил пакистанский политик Аяз Садик.

Премьер-министр Имран Хан, в свою очередь, обвиняет оппозиционных лидеров, которые пытаются отстранить его от занимаемой должности, из-за нежелания мириться с их предполагаемой коррупцией.

Ранее спикер Национальной Ассамблеи (одна из палат парламента Пакистана - прим. ред.) Касим Сури отклонил голосование по вотуму недоверия премьер-министру Имрану Хану и назвал его неконституционным, после чего президент Пакистана Ариф Алви отправил парламент в отставку. Премьер-министр республики Имран Хан также распустил кабинет министров.