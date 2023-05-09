Боец ВС РФ Вакула взял в зону СВО медаль бабушки в память о деле предков

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Военнослужащий ВС РФ с позывным Вакула показал «Звезде» медаль «За боевые заслуги», которой была награждена его бабушка, ветеран Великой Отечественной войны. Боец рассказал, что носит эту медаль во время службы в зоне специальной военной операции в качестве напоминания о подвиге, который совершили его родные во время войны.

«Я внук поколения победителей. Мой дедушка по отцовской линии призвался на войну из Миасса, Челябинская область. Служил на 1-м Украинском фронте, дошел до Берлина. Бабушка, уроженка Брянской области, родилась в семье партизан - из шести детей пятеро участвовали в партизанском движении и впоследствии попали в армию. Первую бабушкину медаль, которую она получила в 1943 году, я ношу с первого дня пребывания в зоне СВО. Это медаль "За боевые заслуги". Бабушка недавно ушла из жизни, но со школьных времен я помню ее, когда она приходила в школу, рассказывала о своем ратном подвиге в партизанском отряде. Мы должны гордиться поколением победителей», - рассказал Вакула.

Ранее командир роты с позывным Соломон в зоне СВО рассказал о своем деде-фронтовике. Соломон отметил, что, «когда они воевали, позывных не было», и добавил, что если бы они были, то у деда был бы позывной Скала.