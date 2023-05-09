Министр отметил, что эта историческая дата - напоминание о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы, сообщает российское оборонное ведомство.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня, 9 мая, наша страна отмечает всенародный праздник - День Победы! Это не просто историческая дата. Она - напоминание о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость, предостережение новым поколениям о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого», - говорится в сообщении.

Министр добавил, что каждая российская семья ценит и помнит своих героев - бойцов Красной армии, тружеников тыла, партизан. Глава Минобороны отметил, что нынешнее поколение достойно продолжает боевые традиции, в зоне спецоперации наши бойцы решают поставленные задачи.

На Красной площади сегодня прошел военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная часть началась в 10 утра по столичному времени. В параде приняли участие более 10 тысяч военных, задействованы 125 единиц военной техники. Вначале по брусчатке прошли пешие расчеты, следом за ними военная техника. Командовал парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимал - министр обороны Сергей Шойгу. Перед участниками и гостями мероприятия выступил президент России Владимир Путин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.