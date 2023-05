В стране и мире В МИД Канады заявили, что вышлет китайского дипломата из страны Елизавета Егорова Политик был заподозрен в запугивании депутата парламента Канады и членов его семьи. © Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com Читайте нас на: Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила о решении выслать дипломата из КНР после предупреждения канадской разведки. Она утверждает, что один из дипломатов причастен к запугиванию депутата паламента Канады. «Канада приняла решение объявить персоной нон грата господина Чжао Вэя. Я дала ясно понять, что мы ни в какой форме не потерпим иностранного вмешательства в наши внутренние дела», - цитирует ТАСС слова Жоли. По сообщениям газеты The Globe and Mail, подозреваемый Майкл Чонг является членом оппозиционной Консервативной партии Канады. Китай ввел против него санкции еще в 2021 году после признания канадским парламентом положения уйгурского населения в КНР геноцидом. Ранее стало известно, что МИД РФ запретил въезд в Россиию для 333 граждан Канады. В список вошли спортсмены, подписавшие письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2024, и канадские политики. Экспертное мнение и аналитика