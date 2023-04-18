МИД запретил въезжать в Россию 333 гражданам Канады

Ограничительные меры коснулись спортсменов, подписавших письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2024, а также канадские политики.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации ввело санкции в отношении 333 граждан Канады, закрыв им въезд в страну на постоянной основе. В «черный список», который был опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, попали спортсмены, подписавшие письмо об отстранении спортсменов из России от Олимпийских игра 2024 года, а также канадские политики провинций Онтарио, Альберта, Британская Колумбия.

«Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в "стоп-лист" представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что данная мера призвана побудить попавших под ограничительные меры изменить свое поведение.

Неделю назад Канада расширила ограничительные меры против России. Так, санкции затронули 14 физических и 34 юридических лиц. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Оттава пошла на такие меры, чтобы «усилить давление» на РФ.