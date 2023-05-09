Ретропоезд «Воинский эшелон» доставил в Волгоград 32-тонный танк Т-34

Ретропоезд представляет собой экспозицию с образцами военной техники, среди которой «Катюша», бронетехника, а также танк Т-34 весом 32 тонны.

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В Волгоград прибыл ретропоезд «Воинский эшелон». Состав представляет собой целую экспозицию. Ретропоезд состоит из шести платформ с десятью образцами военной техники, задействованной в боях на Волге. В их числе - «Катюша», бронетехника, а также танк Т-34 весом 32 тонны.

Вместе с тем «Воинский эшелон» включает в себя две музейные выставки, посвященные работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время ретропоезд находится на первой платформе железнодорожного вокзала Волгоград-1. Экспозицию состава волгоградцы и гости города-героя смогут посетить 8 и 9 мая.

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