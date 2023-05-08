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Граждане Германии возложили цветы к Вечному огню в Волгограде

Анастасия Бобылева
16:53 08.05.2023
Они рассказали, почему решили приехать именно в этот город и что они чувствовали в день 8 мая 1945 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Волгограде состоялось возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие военнослужащие, представители правоохранительных органов, а также участники местных общественных организаций. Также на церемонии были гости из ФРГ, которые рассказали, почему для них важно присутствовать на мероприятии.

Член организации «Общество Берлинских друзей народов России» Хорст Аден рассказал, что почувствовал себя освобожденным в мае 1945 года, когда был побежден фашизм. По его словам, он всегда будет помнить этот день.

«Мы 8 мая в ГДР праздновали освобождение от фашизма. Маленькая разница, на Западе всегда говорили, это день окончания войны. И, видимо, до сих пор есть там силы, которые недовольны этим развитием», - добавил Маттиас Рудольф, тоже участник организации.

Еще один представитель иностранной делегации Торстен Рексин, который не раз посещал Россию, подчеркнул, что хотел бы сохранить дружбу между народами. Он рассказал, что побывал в разных городах РФ и везде видел доброжелательное отношение.

«Я не хочу потерять эту связь. Это очень важно быть здесь, потому что мы хотим построить связь между народами, это цель, это мысли нашего общества», - сказал он.

Ранее коллегия Минобороны возложила цветы к Могиле неизвестного солдата в московском Кремле. Память павших участники мероприятия почтили минутой молчания.

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