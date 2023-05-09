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В Эстонии местные жители возложили цветы к «Бронзовому солдату»

Марина Крижановская
00:01 09.05.2023
Отмечается, что пока на военном кладбище, где расположен монумент, тихо и немноголюдно.
В Эстонии местные жители возложили цветы к «Бронзовому солдату»
© Фото: Олег Ласточкин РИА Новости
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Граждане Эстонии уже начали приходить к «Бронзовому солдату» и возлагать цветы к данному памятнику. Местные СМИ отмечают, что накануне Дня Победы - 8 мая - на кладбище тихо и не особо многолюдно. Об этом информирует издание Postimees.

«Вечером 8 мая на военном кладбище в Таллине довольно тихо. У "Бронзового солдата" изредка останавливаются люди. Уже сегодня у "Бронзового солдата" дежурит охрана, хотя желающих положить цветы не особо много», - написало СМИ.

В то же время отмечается, что в Эстонии 9 мая запрещено использовать российскую символику, называемой там «враждебной». К ней относят георгиевские ленточки, символ Z, флаги Российской Федерации и СССР, и советскую военную форму. 

По этой причине «попытки использования такой символики будут резко пресекаться». Помимо этого властями принято решение с 5 по 9 мая запретить в некоторых местах в Эстонии организацию проведения публичных собраний, «если есть основания полагать, что при использовании "враждебной символики" они могут спровоцировать вражду».

Немногим ранее в Соединенных Штатах состоялся «Бессмертный полк». Однако формат его был изменен: шествия по центру американской столицы не осуществлялось. Вместо этого на территории посольства России прошла линейка, в которой приняли участие учащиеся школы при диппредстве и их родители.

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