Экс-госсекретарь США Киссинджер допустил, что переговоры по Украине могут начаться в конце года при помощи КНР

Отвечая на вопрос о том, поехал бы Киссинджер по просьбе американского лидера в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, он сказал, что «склонился бы к этому».

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью телекомпании CBS заявил, что допускает приближение украинского конфликта к переломному моменту. Об этом сообщили ТАСС.

По мнению Киссинджера, переговоры по урегулированию могут начаться в конце текущего года при помощи посредничества Китая.

«Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах», - заявил Киссинджер, которому в этом году исполняется 100 лет.

На вопрос о том, согласился бы Киссинджер по просьбе лидера США поехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, он ответил следующее:

«Я бы склонился к тому, чтобы сделать это», - ответил Киссинджер.

Киссинджер также добавил, что отправился бы в Россию в роли помощника американского президента по национальной безопасности.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по вопросу украинского кризиса может состояться только тогда, когда будут учитываться интересы России. Кроме того, Москва не раз призывала к переговорам, отмечая, что поставки вооружения Киеву способствуют эскалации конфликта.

В начале мая Меркель призвала «не освистывать» всех, кто выступает за переговоры с Россией. Экс-канцлер Германии отметила, что на своем посту пыталась наладить отношения с Россией и это не было ошибкой.