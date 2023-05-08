Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Шахты с телами и расстрел детей: опубликованы документы о зверствах фашистов в Артемовске

Алексей Курильченко
09:10 08.05.2023
Согласно показаниям свидетелей, немецкие оккупанты расстреливали и сбрасывали в шахты мужчин, женщин и детей.
Шахты с телами и расстрел детей: опубликованы документы о зверствах фашистов в Артемовске
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, к которых расписаны зверства немецко-фашистских захватчиков в городе Артемовск в годы Великой Отечественной войны. На бумаге были задокументированы свидетельства расстрелов мирных жителей. Убитых нацисты сбрасывали в братские могилы.

«В каждой могиле находится от 15 до 150 человек, установлено, что общее количество трупов в этих 18 могилах... составляет более 1 500 человек. Трупы зарыты на глубине 20-30 сантиметров... По трупам опознаны женщины, дети и мужчины из гражданского населения и военнопленные. У иных трупов черепа размозжены, в руки связаны ремнями», - говорится в документе.

© ФСБ РФ

Других пленных оккупанты расстреливали и сбрасывали в шахты. Расстрелы производились ежедневно в течение полутора лет - с 1942 по 1943 годы.

«К стволу шахты подводили по одному человеку, ставили на колени и производили выстрел в затылок, а затем ногой сталкивали в ствол шахты», - сообщает один из свидетелей.

© ФСБ РФ

При этом захватчики расстреливали даже женщин и детей. Местный житель стал свидетелем убийства женщины, которую также завели в шахту и расстреляли.

«Через некоторое время один из офицеров вышел из здания шахты, подошел к машине и вынес оттуда грудного ребенка, с которым скрылся в здании шахты, откуда раздался одиночный выстрел», - добавил свидетель.

© ФСБ РФ

Ранее были опубликованы документы о борьбе Красной армии с немецкими диверсантами в Архангельской области. В регионе в 1942 году действовали две вражеские ДРГ, состоящие из эстонцев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:31 В стране и мире
Экс-госсекретарь США Киссинджер допустил, что переговоры по Украине могут начаться в конце года при помощи КНР
08:12 В стране и мире
В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать в собственной квартире
07:31 В стране и мире
Китай успешно завершил испытание многоразового космического аппарата
06:35 В стране и мире
Видео
В рамках акции «Бессмертный полк» дети на Мальте высадили деревья на Аллее Памяти
05:06 В стране и мире
Видео
В нескольких городах Испании прошла акция «Бессмертный полк»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.