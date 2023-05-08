Шахты с телами и расстрел детей: опубликованы документы о зверствах фашистов в Артемовске
Согласно показаниям свидетелей, немецкие оккупанты расстреливали и сбрасывали в шахты мужчин, женщин и детей.
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Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, к которых расписаны зверства немецко-фашистских захватчиков в городе Артемовск в годы Великой Отечественной войны. На бумаге были задокументированы свидетельства расстрелов мирных жителей. Убитых нацисты сбрасывали в братские могилы.
«В каждой могиле находится от 15 до 150 человек, установлено, что общее количество трупов в этих 18 могилах... составляет более 1 500 человек. Трупы зарыты на глубине 20-30 сантиметров... По трупам опознаны женщины, дети и мужчины из гражданского населения и военнопленные. У иных трупов черепа размозжены, в руки связаны ремнями», - говорится в документе.