Вопросы истории Шахты с телами и расстрел детей: опубликованы документы о зверствах фашистов в Артемовске Алексей Курильченко Согласно показаниям свидетелей, немецкие оккупанты расстреливали и сбрасывали в шахты мужчин, женщин и детей. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, к которых расписаны зверства немецко-фашистских захватчиков в городе Артемовск в годы Великой Отечественной войны. На бумаге были задокументированы свидетельства расстрелов мирных жителей. Убитых нацисты сбрасывали в братские могилы. «В каждой могиле находится от 15 до 150 человек, установлено, что общее количество трупов в этих 18 могилах... составляет более 1 500 человек. Трупы зарыты на глубине 20-30 сантиметров... По трупам опознаны женщины, дети и мужчины из гражданского населения и военнопленные. У иных трупов черепа размозжены, в руки связаны ремнями», - говорится в документе. © ФСБ РФ Других пленных оккупанты расстреливали и сбрасывали в шахты. Расстрелы производились ежедневно в течение полутора лет - с 1942 по 1943 годы. «К стволу шахты подводили по одному человеку, ставили на колени и производили выстрел в затылок, а затем ногой сталкивали в ствол шахты», - сообщает один из свидетелей. © ФСБ РФ При этом захватчики расстреливали даже женщин и детей. Местный житель стал свидетелем убийства женщины, которую также завели в шахту и расстреляли. «Через некоторое время один из офицеров вышел из здания шахты, подошел к машине и вынес оттуда грудного ребенка, с которым скрылся в здании шахты, откуда раздался одиночный выстрел», - добавил свидетель. © ФСБ РФ Ранее были опубликованы документы о борьбе Красной армии с немецкими диверсантами в Архангельской области. В регионе в 1942 году действовали две вражеские ДРГ, состоящие из эстонцев. Экспертное мнение и аналитика