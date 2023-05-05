ФСБ рассекретила документы о ликвидации в 1942 году эстонских ДРГ в Архангельской области
В сентябре 1942 немецкий разведорган «Бюро Целлариуса» забросил в Архангельскую область две ДРГ в количестве 13 человек, все агенты были эстонцами.
© Фото: ЦОС ФСБ РФ
В 1942 году военные разведчики Третьего рейха занимались активной разведывательной и диверсионной деятельностью на транспортных узлах, чтобы сорвать снабжение подразделений Красной армии, в том числе поставки союзников по антигитлеровской коалиции через северные порты СССР. Об этом стало известно из архивных документов, которые были опубликованы Центром общественных связей Федеральной службой безопасности России.