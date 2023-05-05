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ФСБ рассекретила документы о ликвидации в 1942 году эстонских ДРГ в Архангельской области

Максим Крюков
00:50 05.05.2023
В сентябре 1942 немецкий разведорган «Бюро Целлариуса» забросил в Архангельскую область две ДРГ в количестве 13 человек, все агенты были эстонцами.
ФСБ рассекретила документы о ликвидации в 1942 году эстонских ДРГ в Архангельской области
© Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В 1942 году военные разведчики Третьего рейха занимались активной разведывательной и диверсионной деятельностью на транспортных узлах, чтобы сорвать снабжение подразделений Красной армии, в том числе поставки союзников по антигитлеровской коалиции через северные порты СССР. Об этом стало известно из архивных документов, которые были опубликованы Центром общественных связей Федеральной службой безопасности России.

© ЦОС ФСБ РФ

Сообщается, что в сентябре 1942 немецкий разведорган «Абвернебенштелле "Ревель"» (также известный как «Бюро Целлариуса») забросил в Архангельскую область с самолета на парашютах две ДРГ в количестве 13 человек. Все агенты были уроженцами Эстонии, из них большая часть проходила службу в вермахте.

© ЦОС ФСБ РФ

Перед диверсантами стояла задача по разведке местности в районах: Коноша - Няндома и озеро Лача - Каргополь, чтобы определить возможности для выброски десанта с целью перерезать северные коммуникации и способствовать наступательным операциям немецкой армии. Согласно опубликованным документам, с сентября по ноябрь 1942 года разведгруппы передали в «Бюро Целлариуса» около 200 радиограмм.

© ЦОС ФСБ РФ

Органы госбезопасности Советского Союза ликвидировали агентов 8 ноября 1942 года. Отмечается, что 9 разведчиков-парашютистов были задержаны, а четверо были убиты оперативными группами при столкновении. При себе группы имели пять баз с продовольствием и экипировкой, две радиостанции, шифры, коды, топографические карты, дневники, 10 автоматов, 13 револьверов, одну финскую винтовку, 13 тысяч патронов, аппарат для подслушивания телефонных разговоров, радиоприемник, фотоаппарат, сигнальные электрофонари, 25 парашютов, а также резиновые лодки, бинокли и маскировочные костюмы.

Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал рассекреченные документы из хранящегося в архиве УФСБ России по Новгородской области следственного дела в отношении личного пилота Адольфа Гитлера - группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. В материалах говорится о смерти фюрера и его жены, а также о западной пропаганде.

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