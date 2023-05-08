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Человек погиб при тушении лесного пожара в Тюменской области

Ирина Елагина
08:58 08.05.2023
В борьбе с огнем погиб один человек, еще двое пострадали.
Человек погиб при тушении лесного пожара в Тюменской области
© Фото: Наталья Горшкова, РИА Новости
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По меньшей мере один человек  стал жертвой лесного пожара в Тюменской области. По информации ТАСС, житель деревни Красный Яр погиб при тушении очага возгорания природного пожара.

«49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая»,- приводит агентство сообщение регионального штаба по борьбе с природными пожарами.

Как сообщают тюменские власти, еще двое человек получили ожоги в противостоянии огню. Одного из них доставили в больницу.

Напомним, что сейчас во многих регионах России бушуют лесные пожары. Трое человек погибли в огне в Курганской области, эвакуированы порядка тысячи жителей населенных пунктов, оказавшихся во власти огненной стихии. В Свердловской области зафиксировали около 50 очагов возгорания, в тушении лесных пожаров участвуют спасатели МЧС, армейская авиации и волонтеры.

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