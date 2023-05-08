Спасатели и армейская авиация ЦВО борются с лесными пожарами в Свердловской области

Волонтеры носят воду ведрами из болот и тушат пламя из ранцевых огнетушителей, которые вмешают всего 20 литров.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Лесные пожары охватили несколько регионов России. В Курганской области введен режим ЧС. Регион буквально охватили огненные смерчи. Огненная стихия накрыла Тюменскую область, перекрыта трасса на Омск. С полсотни очагов зафиксированы в Свердловской области, на защиту вышли местные жители. Как добровольцы противостоят стихии, увидел Павел Кольцов.

Возле поселка Солнечный жарко. Борьбу с лесным пожаром ведут добровольцы из числа местных жителей, на помощь приехали и добровольцы из других уральских городов. Вооружились лопатами, всем раздали ранцевые огнетушители.

«Пытаемся потушить, прихлапываем, останавливаем. Это, конечно, временно, мы это понимаем. Хоть как-то сдержать, он же дальше пойдет», - рассказывает Лидия Митяева волонтер.

Воду постоянно носят ведрами из болота. Каждый ранцевый огнетушитель вмещает чуть меньше 20 литров. Капля в море огня.

На кадрах видно, что только-только отработали волонтеры, и буквально пара минут, как поднимается ветер, и все разгорается вновь.

Фамиль Гараев приехал на помощь из другого города. На лесном пожаре впервые, захотел помочь. Все добровольцы прошли инструктаж по технике безопасности.

«Главное одному не идти, вместе чтобы не потеряться не уходить далеко», - отметил волонтер.

В Свердловской области сейчас бушуют около полусотни природных пожаров. Горят десятки тысяч гектаров леса. В тушении задействована авиация МЧС. Самолет Б-200 сбрасывает воду, не давая огню подойти к населенному пункту.

Сбросы с интервалом не больше 10 минут, воду набирают в озере неподалеку.

Бороться с огнем спасателям помогает и армейская авиация Центрального военного округа. Три транспортно-боевых вертолета Ми-8 оборудованы водосливными устройствами.

Емкость заполняется за 10 секунд в естественных водоемах. Экипажи сбрасывают воду на очаги возгораний, расход воды 900 литров в секунду. Кроме того действуют на опережение. Проливают направления распространения огня. Населенные пункты удается отстоять. В некоторых из них ради безопасности провели частичную эвакуацию. Как, например, в поселке Первомайский, где загорелись склады с порохом. Пожар удалось локализовать. Жители многих населенных пунктов, говорят, сидят на чемоданах.

Общая группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами, порядка 2,5 тысяч человек, в тушении задействованы сотни единиц спецтехники. Десятки пожаров локализованы и ликвидированы, пострадавших нет. Однако прогнозы синоптиков вызывают тревогу. В регионе прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду.