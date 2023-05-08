В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать в собственной квартире

Существует пять действий, за которые можно быть оштрафованным не выходя из квартиры.

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Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал про пять действий, за которые могут оштрафовать россиян в собственной квартире. Об этом сообщили РИА Новости.

Первым таким действием является шум. Время, в которое запрещается шуметь, и размер штрафа обычно определяются региональным законодательством.

«Чаще всего - это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей», - сообщил Чаплин.

Во-вторых, получить штраф можно за перепланировку.

«Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно - не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей», - добавил депутат.

Помимо этого, за использование жилплощади квартиры не для проживания, а, например, чтобы открыть магазин или хостел, грозит взыскание в размере до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.

«Четвертое - курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей», - отметил он.

За курение на детской площадке или в подъезде придется заплатить до трех тысяч рублей. Столько же грозит за оставление мусора в подъезде и разведение грязи в своей квартире так, что к соседям бегут тараканы. В Парламентарии призвали россиян быть осторожными и придерживаться правил.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. В данный момент такое наказание действует и за публичное осквернение символов воинской славы - просто теперь в их число вошла и георгиевская лента.