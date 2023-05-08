В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать в собственной квартире

Вероника Волосунова
08:12 08.05.2023
Существует пять действий, за которые можно быть оштрафованным не выходя из квартиры.
В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать в собственной квартире
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Читайте нас на:

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал про пять действий, за которые могут оштрафовать россиян в собственной квартире. Об этом сообщили РИА Новости.

Первым таким действием является шум. Время, в которое запрещается шуметь, и размер штрафа обычно определяются региональным законодательством.

«Чаще всего - это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей», - сообщил Чаплин.

Во-вторых, получить штраф можно за перепланировку.

«Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно - не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей», - добавил депутат.

Помимо этого, за использование жилплощади квартиры не для проживания, а, например, чтобы открыть магазин или хостел, грозит взыскание в размере до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.

«Четвертое - курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей», - отметил он.

За курение на детской площадке или в подъезде придется заплатить до трех тысяч рублей. Столько же грозит за оставление мусора в подъезде и разведение грязи в своей квартире так, что к соседям бегут тараканы. В Парламентарии призвали россиян быть осторожными и придерживаться правил.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. В данный момент такое наказание действует и за публичное осквернение символов воинской славы - просто теперь в их число вошла и георгиевская лента.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:31 В стране и мире
Экс-госсекретарь США Киссинджер допустил, что переговоры по Украине могут начаться в конце года при помощи КНР
08:12 В стране и мире
В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать в собственной квартире
07:31 В стране и мире
Китай успешно завершил испытание многоразового космического аппарата
06:35 В стране и мире
Видео
В рамках акции «Бессмертный полк» дети на Мальте высадили деревья на Аллее Памяти
05:06 В стране и мире
Видео
В нескольких городах Испании прошла акция «Бессмертный полк»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.