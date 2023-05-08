Китай успешно завершил испытание многоразового космического аппарата

В понедельник стало известно о возвращении аппарата на Землю.

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Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на землю, что свидетельствует об успешном завершении его испытания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники.

Отмечается, что запуск аппарата проходил на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Всего он пробыл на орбите 276 суток.

«Испытание прошло успешно, что показывает прорыв Китая в области исследования технологий многоразовых космических аппаратов», - следует из сообщения корпорации.

Ранее пуск самой тяжелой и мощной в истории космической ракеты Starship закончился ее взрывом через несколько минут после старта. При этом историк космонавтики Игорь Афанасьев в беседе со «Звездой» объяснил, почему считает его удачным.