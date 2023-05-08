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Украинские боевики обстреляли поселок в ЛНР из РСЗО HIMARS

Вероника Волосунова
06:46 08.05.2023
Под обстрелом в три часа ночи оказался поселок Молодежное.
Украинские боевики обстреляли поселок в ЛНР из РСЗО HIMARS
© Фото: HIMARS, Kento Nara, Geisler-Fotopress, GlobalLookPress
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Украинские боевики обстреляли поселок в ЛНР из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ракету, выпущенную из HIMARS, зафиксировали ночью в 3.00. Под прицелом украинских боевиков оказался поселок Молодежное.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК проинформировали, что за минувшие сутки республика оказалась под обстрелом украинских боевиков 40 раз. Националисты выпустили 187 различных боеприпасов.  В результате погиб один мирный житель.

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