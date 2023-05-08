В рамках акции «Бессмертный полк» дети на Мальте высадили деревья на Аллее Памяти
В ходе «Бессмертного полка» на Мальте прошел праздник со стихами и танцами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Мальте 6 мая прошел праздник в преддверии 9 мая. В актовом зале дети читали стихи, пели песни и танцевали в военной форме.
Также юные участники праздника высадили деревья на Аллее Памяти под патриотичную музыку.
Все желающие получили георгиевские ленточки. А конец мероприятия запомнился торжественной речью.
Более подробно мы осветили шествие «Бессмертного полка» в Чили. Там прошла акция «Огонь Памяти», в рамках которой огонь с Александровского сада в Москве перенесли на Латиноамериканский континент. Также на празднике была панихида по погибшим и концерт.