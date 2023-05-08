В стране и мире В рамках акции «Бессмертный полк» дети на Мальте высадили деревья на Аллее Памяти Елизавета Егорова В ходе «Бессмертного полка» на Мальте прошел праздник со стихами и танцами. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На Мальте 6 мая прошел праздник в преддверии 9 мая. В актовом зале дети читали стихи, пели песни и танцевали в военной форме. Также юные участники праздника высадили деревья на Аллее Памяти под патриотичную музыку. Все желающие получили георгиевские ленточки. А конец мероприятия запомнился торжественной речью. Более подробно мы осветили шествие «Бессмертного полка» в Чили. Там прошла акция «Огонь Памяти», в рамках которой огонь с Александровского сада в Москве перенесли на Латиноамериканский континент. Также на празднике была панихида по погибшим и концерт. Экспертное мнение и аналитика