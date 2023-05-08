Армия Армия Армия

Экипаж Су-34 ударил по иностранным наемникам в Харьковской области планирующими бомбами

05:34 08.05.2023
Вместе с тем российские бойцы за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.
Экипаж Су-34 ударил по иностранным наемникам в Харьковской области планирующими бомбами
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Читайте нас на:

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский проинформировал, что российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», - отметил Зыбинский.

Кроме того, он добавил, что бойцы группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков. Вместе с тем российские военнослужащие предотвратили три попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новомлынск.

Ранее Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные позиции боевиков в зоне СВО.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 В стране и мире
Глава МЧС Куренков прибыл в Курганскую область
00:54 Вопросы истории
Взорвал себя гранатой с группой фашистов: МО РФ рассказало о подвиге офицера Александра Степанова в 1943 году
20:49 В стране и мире
Прилепин сообщил, что он был за рулем подорванной машины
20:07 Спорт
«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
17:37 В стране и мире
Видео
«360»: угроза взрыва возникла на месте пожара у станции «Очаково»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.