Армия Экипаж Су-34 ударил по иностранным наемникам в Харьковской области планирующими бомбами Вместе с тем российские бойцы за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Читайте нас на: Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский проинформировал, что российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области. «Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», - отметил Зыбинский. Кроме того, он добавил, что бойцы группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков. Вместе с тем российские военнослужащие предотвратили три попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новомлынск. Ранее Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные позиции боевиков в зоне СВО. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика