Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные позиции боевиков в зоне СВО

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения специальной военной операции.



Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам, технике и живой силе вооруженных формирований украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, затем вернулись на аэродром вылета.



В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков. После боевой работы экипажей специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее экипажи Су-35 ВКС России уничтожили украинский самолет в ходе одного из боевых вылетов. В МО РФ сообщили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными на пилоны ракетами различного класса.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.