Военнослужащие полигона Капустин Яр исполнили «Смуглянку» для ветерана в канун 9 мая

Александр Иванович Колотушкин участвовал в испытаниях ракетного вооружения, а также был командиром радиотехнического подразделения в годы ВОВ.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили фронтовика, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади, ветерана полигона Александра Ивановича Колотушкина с 78-ой годовщиной Победы. Особым подарком для 96-летнего ветерана стало поздравление от военного оркестра.

В исполнении музыкантов прозвучала одна из любимых песен Александра Ивановича - «Смуглянка». По окончании мероприятия военнослужащие полигона прошли торжественным маршем около подъезда Колотушкина. Ветеран Великой Отечественной войны признался, что очень тронут таким вниманием. Он поблагодарил военнослужащих за поздравления и выразил пожелание в ближайшее время посетить место своей службы.

Александр Иванович долгие годы служил на полигоне Капустин Яр. Фронтовик участвовал в испытаниях ракетного вооружения, а также был командиром радиотехнического подразделения. Закончил службу в звании полковник. После увольнения он переехал в Волгоград. Александр Иванович по сей день активно участвует в патриотической работе и деятельности ветеранской организации.

Ранее столетний ветеран Мария Анисимовна Сердюк обратилась к бойцам в зоне СВО по телемосту.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.