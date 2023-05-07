Столетний ветеран Мария Сердюк обратилась к бойцам в зоне СВО по телемосту

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Военнослужащие 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, вышли на связь со столетним ветераном Марией Анисимовной Сердюк. В преддверии Дня Победы она обратилась к бойцам и их близким по телемосту.

«Я смотрю на эти чудесные, улыбающиеся лица, приветствующие нас всех. Ребята, я вас поздравляю с приближающимся праздником Победы над фашистами. Желаю вам всем быть здоровыми, успешными, чтобы у вас не было потерь. Я хочу поприветствовать и ваших родственников, деточек, которые пришли. Всех вас поздравляю с праздником», - сказала растроганная Мария Анисимовна.

Тяготы войны ей пришлось пережить совсем юной девчонкой, которая только закончила медицинские курсы. В 1942 году она попала на фронт и прошла войну с батальоном связи, участвовала в Сталинградской и Курской битвах. Несмотря на преклонный возраст, Мария Анисимовна вспомнила подробности своей службы. Она с удовольствием пообщалась с военнослужащими, поблагодарила их за нелегкую работу и передала теплые слова поддержки и надежды на их скорейшее возвращение домой.

Военнослужащие в ходе телемоста увиделись и со своими родными из Челябинской области. Родственники, дети, а также юнармейцы и представители общественных организаций региона выразили слова благодарности военным и пожелали им крепкого здоровья.

В преддверии 9 Мая ветераны общаются не только с бойцами в зоне СВО, но и с молодым поколением, которому предстоит нести историческую память. Накануне состоялся «Телемост Победы», в котором приняли участие живые свидетели войны. Послушать рассказы о подвигах собрались десятки волонтеров со всей страны и зарубежья.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.