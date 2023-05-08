Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО

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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы артиллерийских и зенитных подразделений в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Расчет беспилотников ВДВ в лесном массиве обнаружил взводные опорные пункты украинских националистов.

Координаты позиций подразделений боевиков были оперативно переданы артиллеристам ВДВ для их уничтожения. Так, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 точным огнем с закрытых позиций уничтожили пехоту в опорных пунктах врага в лесном массиве.

После первых выстрелов была проведена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Параллельно расчетами зенитных орудий велось уничтожение украинских боевиков на линии соприкосновения. По завершении боевой работы расчеты артиллеристов оперативно сменили огневую позицию и замаскировали гаубицы.

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Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.