Российские артиллеристы вытесняют противника с позиций под Северском

Российские расчеты гаубиц благодаря профессионализму и выучке одерживают победы над противником. В этом убедился военкор «Звезды» Валентин Гвоздев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

После пристрелочного выстрела расчет замирает в ожидании корректировки. За работой орудия следит разведка, передавая данные о месте разрыва. Точность попадания обусловлена не только колоссальным опытом бойцов 6-й казачьей бригады, но и тем, что позиции боевиков уже пристреляны. Командование националистов гонит одну группу закрепления за другой, не считаясь с потерями.

«Приблизительно в день бывает 10 целей, 12 целей, отрабатываем по 10-15 снарядов на цель. Это может быть затишье на 10 минут, может на час, а потом может быть интенсивная работа в течение суток даже», - говорит командир орудия Д-30 с позывным Журава.

Наиболее выгодные позиции, которые сложно поражать артиллерией, наши штурмовые отряды отбили у боевиков, сейчас они вынуждены окапываться практически в чистом поле, что приводит к еще большим потерям. Цели артиллеристов 2-го армейского корпуса находятся в 10-12 километрах от позиции.

Бои под Северском в первую очередь нацелены на истощение противника. Попытки националистов улучшить свои позиции терпят неудачу, и артиллерия в этой работе играет ключевую роль.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому командному пункту в Купянске.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.