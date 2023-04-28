Армия Армия Армия

Российские артиллеристы вытесняют противника с позиций под Северском

Валентин Гвоздев
18:22 28.04.2023
Российские расчеты гаубиц благодаря профессионализму и выучке одерживают победы над противником. В этом убедился военкор «Звезды» Валентин Гвоздев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

После пристрелочного выстрела расчет замирает в ожидании корректировки. За работой орудия следит разведка, передавая данные о месте разрыва. Точность попадания обусловлена не только колоссальным опытом бойцов 6-й казачьей бригады, но и тем, что позиции боевиков уже пристреляны. Командование националистов гонит одну группу закрепления за другой, не считаясь с потерями.

«Приблизительно в день бывает 10 целей, 12 целей, отрабатываем по 10-15 снарядов на цель. Это может быть затишье на 10 минут, может на час, а потом может быть интенсивная работа в течение суток даже», - говорит командир орудия Д-30 с позывным Журава.

Наиболее выгодные позиции, которые сложно поражать артиллерией, наши штурмовые отряды отбили у боевиков, сейчас они вынуждены окапываться практически в чистом поле, что приводит к еще большим потерям. Цели артиллеристов 2-го армейского корпуса находятся в 10-12 километрах от позиции.

Бои под Северском в первую очередь нацелены на истощение противника. Попытки националистов улучшить свои позиции терпят неудачу, и артиллерия в этой работе играет ключевую роль.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому командному пункту в Купянске.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:22 Армия
Видео
Российские артиллеристы вытесняют противника с позиций под Северском
17:56 В стране и мире
Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест
17:13 В стране и мире
Видео
Единственный в Донецке аппарат МРТ поврежден после обстрела города боевиками
16:15 В стране и мире
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса
14:48 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции под Калугой
Популярное
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.