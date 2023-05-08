Губернатор Техаса призвал Байдена направить 150 тысяч солдат к границе с Мексикой

Губернатор Эббот призывает направить 15 тысяч или 150 тысяч военнослужащих, чтобы справиться с потоком мигрантов по причине «политики открытых границ администрации Байдена».

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В США заявили о необходимости направить порядка 150 тысяч военнослужащих к границе с Мексикой в штат Техас. С данным предложением выступил губернатор штата Грег Эббот.

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что президент Джо Байден отправляет 1500 военнослужащих к границе «для оформления документов». Таким образом он раскритиковал предложение президента, отметив, что этого количества военнослужащих для защиты границы от мигрантов недостаточно.

«Президент (Дональд. - Прим. ред.) Трамп отправил солдат к границе для обеспечения ее безопасности. Президент Байден отправляет 1500 военнослужащих заниматься бумажной работой. Что не обеспечит безопасность границы. Нам необходимо 15 тысяч или 150 тысяч, чтобы обезопасить границу по причине политики открытых границ администрации Байдена», - заявил губернатор Техаса, слова которого приводит RT.

Таким образом он призвал обратить внимание на хаос на границе США и Мексики в преддверии истечения срока действия «политики, которая позволила официальным лицам США отказать десяткам тысяч мигрантов, пересекавших южную границу».

Ранее в Конгрессе США заявили, что страна должна воевать только с наркокартелями. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что мексиканские наркокартели уже воюют с американцами.