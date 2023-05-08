Расчеты «Гиацинт-Б» разбили десятки замаскированных опорных пунктов боевиков в зоне СВО

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа (ЗВО), выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

На одном из направлений СВО артиллеристы уничтожили десятки опорных, укрепленных, замаскированных пунктов, транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника, боеприпасы, продовольствие и амуниция, узлы связи и командные пункты. Расчеты гаубиц круглосуточно наносят точные удары по позициям националистов.

Ранее артиллеристы провели акцию «Бессмертный полк» в зоне спецоперации. Расчеты самоходок «Акация» и РСЗО «Град - М» с портретами дедов и прадедов направились уничтожать позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.