Президент Словакии заявила, что Красная армия стала главным освободителем Восточной Европы

Словакия отмечает День Победы 8 мая и считает его государственным праздником.

© Фото: Yevgeny Khaldei Voller Erst dpa-Zentralbild Globallookpress

На одной из Церемоний почтения памяти павших на войне Зузана Чапутова, президент Словакии, заявила, что территория Восточной Европы, в том числе и Словакии, стала свободной от фашизма благодаря Советскому Союзу.

«Наша территория и территория Восточной Европы главным образом была освобождена советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, первого Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии», - ссылается РИА Новости на слова Чапутовой.

8 мая страна отметила День Победы над фашизмом. В крупнейших городах прошли Церемонии почтения памяти павших в войне граждан Чехословакии, Советского Союза и стран-участниц антигитлеровской коалиции.

Ранее в Словакии прошла акция «Бессмертный полк». Взрослые и дети собрались на военно-мемориальном кладбище в городе Римавска-Собота. В честь праздника состоялся импровизированный концерт.