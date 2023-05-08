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Посол Антонов заявил о всплеске русофобии в США в преддверии Дня Победы

Анастасия Бобылева
22:30 08.05.2023
Он также заверил, что Россия гордится вкладом американских фронтовиков в общую победу и сожалеет, что администрация США препятствует их приезду в Москву на Парад Победы.
© Видео: Посольство России в США © Фото: Посольство России в США
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о всплеске русофобских настроений в США в преддверии Дня Победы.

«Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию», - считает он.

Он сообщил, что ночью на русском участке кладбища в Вашингтоне осквернили православную часовню. Русофобы разбили окна, взломали двери, закрасили фрески, разгромили места упокоения умерших. В связи с этим Антонов призвал власти США «прекратить потакать нацистам».

Также он отметил роль американских ветеранов, сражавшихся против нацизма. В этом году, как и в прошлом, сорвалась их поездка на Парад Победы, так как, по мнению дипломата, со стороны администрации США на них оказывалось давление вплоть до запугивания аннулированием паспортов.

«Мы хотим, чтобы американские фронтовики знали, что Россия гордится их вкладом в общую победу», - подчеркнул посол.

Ранее в Вашингтоне состоялась акция «Бессмертный полк». В этом году она прошла не в центре города, а на территории российского посольства.

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